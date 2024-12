Ilrestodelcarlino.it - Sanità, Consiglio aperto a gennaio in biblioteca

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’agognatocomunalesi farà. Il presidente Francesco Luciani, infatti, ha convocato per il 9, alle 15, nell’auditorium dellaMozzi Borgetti l’assise saltata nei mesi scorsi. Iltornerà poi a riunirsi in seduta ordinaria il 13 e 14, rispettivamente alle 15.30 e alle 16. L’assise è chiamata ad approvare il nuovo regolamento edilizio comunale, il regolamento per il servizio taxi e la convenzione per la gestione in forma associata dell’ufficio Procedimenti disciplinari. Verranno poi discusse due delibere sull’ampliamento della superficie espositiva all’, in variante al Piano regolatore, della Zeta Macchine srl in via Alcide De Gasperi a Villa Potenza e l’accordo di partenariato con la rete di imprese e il progetto esecutivo relativi al progetto "Mama Tourism Rebuild".