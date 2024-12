Ilrestodelcarlino.it - Ragone, stop al cantiere: "Slittamento dei lavori . Riprenderanno il 7 gennaio"

Aperto alla fine di ottobre ilper il rifacimento del ponte sul fiume Montone, che uniscee San Pancrazio, é fermo. "Iil 7- assicura Valentina Palli, sindaca di Russi e presidente della provincia. E contiamo che possano terminare prima dell’estate come da cronoprogramma". Gli abitanti die San Pancrazio, appartenenti rispettivamente ai comuni di Ravenna e Russi, sono preoccupati e chiedono rassicurazioni, anche perché i disagi creati dalla chiusura non sono pochi. Si vai da percorsi più lunghi per raggiungere le destinazioni abituali o svolgere attività quotidiane, i servizi per i cittadini di, negozi, banca, farmacia, scuola sono a San Pancrazio, al danno più o meno pesante per le attività economiche di San Pancrazio, che hanno perso parte della abituale clientela.