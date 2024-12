Lanazione.it - Quarrata in festa, pari per AM Aglianese e Virtus Montale

Con qualche giorno di anticipo rispetto al 2024, si è chiuso il girone d’andata. E con la quindicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria, per le formazioni di Pistoia e provincia è tempo di bilanci. Iniziando dal girone A di Prima categoria, dove sia il CQS Pistoia che il Chiazzano hanno chiuso con unper 1-1 rispettivamente in trasferta con l’Atletico Lucca ed in casa con il Porcari. Passando al girone D, fail: Di Biase e Campagna su rigore hanno il griffato il 2-0 esterno sullo Jolo nello scontro diretto che permette alla banda Diodato di avvicinarsi al secondo posto. L’AMha pareggiato fra le mura amiche con laRifredi, mentre l’Atletico Casini Spedalino dovrà risollevarsi dopo la sconfitta per 1-0 nella tana della Gallianese. Scendendo in Seconda Categoria, nel girone B, la tragedia causata dall’esplosione di una villetta a Molazzana ha portato al rinvio di Molazzana-Pescia in segno di lutto.