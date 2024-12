Oasport.it - Quando Sinner fece il balletto di Natale con Maria Sharapova. Il video memorabile

Leggi su Oasport.it

Jannikha dimostrato per tutta la stagione di essere un autentico fenomeno del tennis internazionale: ha vinto due Slam (Australian Open e US Open), le ATP Finals a Torino e tre Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghai), ergendosi a numero 1 del mondo prima di trascinare l’Italia verso la conquista della Coppa Davis. Il fuoriclasse altoatesino è uno straordinario portento in campo e con la racchetta in mano ha pochissimi rivali, ma le cose cambianodanza.Il 23enne non può sfoggiare enormi dotisi trova a ballare eaveva ricevuto l’invito per partecipare al Festival di Sanremo 2024, subito dopo la sua apoteosi sul cemento di Melbourne, aveva dichiarato: “Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio, sono negato“. L’ex tennistasi è ricordata di unfatto insieme in vista delle festività natalizie del 2019, dunque cinque anni fa.