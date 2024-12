Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Tonfo del Savarna. Il Bagnacavallo vince e lo aggancia in vetta

Aggancio al vertice del girone G di: ilcade 1-0 a San Vittore e viene raggiunto dal, a suo volta vittorioso 2-1 a Predappio contro lo Sporting, decisivo il gol di Camara (in foto). Risultati(recupero 6ª giornata). Girone G: Carpena-Only Sport Alfonsine 2-1 (27’ pt Fedele (C), 44’ pt Spighi (C), 4’ st D. Placci), F. Ghiaia-S. Pancrazio 1-2 (15’ st Ricciardi (FG), 35’ st Francisconi, 40’ st Navarro), Modigliana-Marina 2-1 (13’ pt rig. Baldoni, 4’ st aut. Focaccia (M), 45’ st Bertocchi), R. Fusignano-S. Sofia 0-2 (35’ st e 42’ st rig. Ferrari), S. Vittore-1-0 (34’ pt Prugnoli), Savio-Meldola 2-2 (17’ pt Bandini (S), 26’ pt A: Ghetti, 29’ pt Sanchez (S), 13’ st A. Esposito), Sp. Predappio-1-2 (33’ pt Turroni (SP), 40’ pt Gasparri, 49’ pt Camara), Vecchiazzano-Pianta 0-1.