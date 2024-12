Oroscopo Gennaio | Vergine

Leggi su .com

23 agosto – 22 settembre Inizio un po' in sordina con troppi grattacapi per il segno della, che non riesce a svagarsi a causa dell'opposizione di Venere dal giorno quattro fino alla fine del mese. Un aiuto particolare, però, per i nati di terza decade; arriva da Marte, che torna in Cancro, per ravvivare le vostre giornate disordinate. La seconda decade è ancora in lotta con Saturno, che chiede rigore e determinazione, ma più rigorosi di voi non c'è nessuno; forse dovete imparare a lasciarvi andare un po di più? La prima decade dal giorno nove si gode il bel Mercurio in trigono.