Oroscopo Gennaio | Bilancia

Leggi su .com

Life&People.it 23 settembre – 22 ottobre, Non vuoi proprio lasciare il divano e copertina, vero? Marte in quadratura per la terza decade rende tutto un po’ troppo faticoso, quindi meglio aspettare immobili un momento migliore. Invece no! Grazie al bellissimo nuovo inizio dato dall’ingresso di Plutone in Acquario, che sosterà in trigono al vostro Sole per i prossimi ventidue anni, direi di farsi coraggio e uscire a brindare. Chissà che con la Luna congiunta al segno del venti e del ventuno l’amore non stia sotto al portone ad aspettarvi? Dovete solo aprire la porta, potete farcela! Prima e seconda decade si godono ancora Giove in trigono che promette sensazionali novità! L'articoloproviene da Life&People Magazine.