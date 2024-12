Meloni | costruiamo insieme Italia forte

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.10 "E' la vigilia di Natale e voglio fare gli auguri a tutti voi. E c'è anche chi in queste ore non riuscirà a stare a casa con i propri cari, che continuerà ad essere al servizio di tutti, penso alle Forze armate, alle Forze dell'ordine, ai medici e a tutti quelli che garantiscono i servizi essenziali per i cittadini". Così Giorgiain un videomessaggio sui social. "Ricarichiamo le batterie perché ci attende un 2025 altrettanto impegnativo per continuarea costruire unae ambiziosa".