Sport.quotidiano.net - La squalifica. Il tecnico in tribuna per il rosso a Salerno

Il destino ha voluto che il confronto non fosse diretto, sul campo. Pierpaolo Bisoli ci è ricascato ancora, andando incontro alla terza espulsione in 4 mesi di campionato (con il Modena era capitato con il Bari e dopo il triplice fischio a La Spezia) e seguirà la sua partita dagli spalti delladel ’Rigamonti’ per ilsubito a. Nelle due partite da nuovo allenatore delle rondinelle, Bisoli ha pensato immediatamente a chiudere la porta: due 0-0 consecutivi con Carrarese e Salernitana, come di consueto capita quando ilentra in corsa. Ciò farà di Brescia-Modena partita molto tattica nella sua prima fase, ma la posizione di classifica dei padroni di casa imporrà loro di provare a cercare un successo col passare dei minuti e in quel caso i canarini potranno far male con le accelerazioni di Caso e Palumbo.