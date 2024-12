Formiche.net - La Parta Santa interroga anche chi è “fuori”. Scrive Cristiano

Oggi si apre una porta. Può sembrare un fatto curioso, o irrilevante,se si aggiunge che si tratta della Porta. Chi non vive la fede, la vita ecclesiale, sa poco dei riti e potrebbe disinteressarsi, oppure osservare distratto. Chi invece è in questo mondo sa bene che, come spiega laSede, la portache si apre è “ il segno del varco salvifico aperto da Cristo con la sua incarnazione, morte e risurrezione, chiamando tutti a vivere da riconciliati con Dio e con il prossimo. Per questo passare per essa evoca il passaggio che ogniè chiamato a compiere dal peccato alla grazia.”.Questo è certamente il rilevante, potente fatto ecclesiale. Ma il mondo secolarizzato non necessariamente lontano o peggio ancora opposto a quello credente, può tentare di vivere il ritiro odierno pur con un occhio e una mente esterni alla Chiesa, ma partecipi di un evento rivoltoa loro, come cittadini e quindi concittadini in questo mondo, concittadini di tanti credenti.