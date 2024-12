Ilrestodelcarlino.it - Il riconoscimento per i 60 anni di Sperimentale Teatro A

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lo "A" festeggia i suoi 60e riceve un encomio in Comune "per l’alto valore artistico e culturale". A ricevere il, il presidente Giorgio Sposetti e la direttrice Allì Caracciolo. Da dieciilha la sua sede all’ex mattatoio. "Abbiamo svolto e continuiamo a svolgere moltissime attività - racconta Caracciolo –, abbiamo vissuto moltissimi bei momenti. Ricordo la Salomè in quella che poi sarebbe diventata la nostra sede, in via Panfilo, oppure la Piange Maria, uno dei nostri apici nella ricerca teatrale sull’oralità. Ringrazio l’assessore alla cultura Katiuscia Cassetta così come i nostri numerosi collaboratori, ricordando anche Maurizio Agasucci, senza il quale non avremmo questo splendore". Alla consegna delanche i collaboratori Fabrizio Longarini, David Pagnanelli e Maria Paola Agasucci.