Tvzap.it - “Grande Fratello”, arriva un secondo coming out nella casa

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,unout– A tre giorni dalle dichiarazioni di Helena Prestes,delto unout. Ieri sera dopo l’ultima puntata del reality show di Canale 5 un’altra concorrente si è aperta e ha parlato del suo orientamento. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, la notizia su Helena è clamorosa: non la ferma più nessunoLeggi anche: “Verissimo”, la confessione dell’ospite di Toffanin: “Ecco come è andata a finire davvero”“”,unoutDurante una chiacchierata con Shaila Gatta, Zeudi Di Palma ha rivelato: “Se mi piacciono anche le donne? Sì certo, ho anche avuto delle relazioni, una di nove mesi. A prescindere da questa cosa di Helena sarebbe uscito, non ho problemi a parlarne e non ne ho mai avuti“.