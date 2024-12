Laspunta.it - Frosinone: al parco Matusa arriva la pista di pattinaggio

Fino al 6 gennaio ilospiterà ladel ghiaccio. L’inaugurazione della struttura è prevista per questa mattina, 24 dicembre alle 11.30. Lasarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 22.“Ladisul ghiaccio rappresenta non solo un’occasione di divertimento per grandi e piccoli, ma anche un luogo d’incontro dove vivere momenti di gioia e condivisione, un’attrazione che impreziosisce l’offerta culturale e ricreativa del ricchissimo programma diin Festa”, ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli. “Questa iniziativa possiede anche un’importante valenza economica, con ricadute positive per le attività commerciali locali. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto di aggregazione sociale, ludico-motoria e sportiva, da sempre apprezzatissimo da parte della cittadinanza”, ha dichiarato l’assessore al commercio e all’istruzione Valentina Sementilli.