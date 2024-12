Ilrestodelcarlino.it - Duomo, Concerto di Santo Stefano. Riflessioni musicali sulla Natività

Il pomeriggio del giorno di, quello di giovedì dunque, è il momento ideale per continuare a vivere profondamente il messaggio del Natale. E sarannoquelle che la Cappella musicale deldi Modena, diretta dal maestro Francesco Saguatti, ci offrirà il 26 alle 15.30 neldi Modena, nello speciale’È nato per noi’ (un evento che peraltro è a ingresso libero). Con i coristi della Cappella, che ha ripreso l’attività nell’ottobre dello scorso anno, suoneranno i maestriPellini, organista titolare del, e Francesco Gibellini alla tromba. "Cantare, suonare, comporre, dirigere, fare musica nella Chiesa sono tra le cose più belle a gloria di Dio. Una bella e buona musica è strumento privilegiato per l’avvicinamento al trascendente", ha detto Papa Francesco al convegno delle corali.