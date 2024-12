Inter-news.it - Damiani sicuro: «David? Chi lo prende fa un affare!» Inter in corsa

Leggi su Inter-news.it

insu, così come altre squadre italiane e straniere come Juventus, Atletico Madrid o Barcellona. Il pensiero di.PEDINAESSANTE – Jonathanè un’opportunità di mercato sicuramente prelibata per diverse big europee, tra cuie Juventus in Serie A. La competizione per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante canadese è serrata e ogni club sta cercando di mettere in campo le proprie strategie per convincerlo a firmare. In tante, infatti, vedono inuna pedina moltoessante per rafforzare il proprio pacchetto offensivo. Oscar, che recentemente ha parlato anche a-News.it, si è espresso sul giocatore su Sportitalia.it: «È un ottimo calciatore, forte, fisico, tecnico, chi lofa un».giocatore che fa la differenza: l’ci provaDIFFERENZA – Jonathanè visto come un giocatore che potrebbe fare la differenza in Serie A.