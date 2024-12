Rompipallone.it - Dal Milan alla Juventus, c’è il sì definitivo: incontro in Arabia Saudita

Leggi su Rompipallone.it

Le strade disono pronte ad incontrarsi nuovamente sul mercato: fissato l’tra i due club in Arabia Saudita.In casacontinua il casting per il nuovo difensore centrale. Dopo i gravi infortuni di Bremer e Cabal, come confermato a più riprese da Cristiano Giuntoli nel corso delle ultime settimane, i bianconeri interverranno sul mercato per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Thiago Motta. Tra i centrali valutati dal Direttore Sportivo bianconero starebbe prendendo quota il nome di un difensore del, ormai sempre più ai margini delle rotazioni di Fonseca: Fikayo Tomori., Giuntoli piomba su Tomori: fissato l’con ilPrende quota il nome di Fikayo Tomori. Il difensore di proprietà delè ai margini delle rotazioni di Fonseca ed è considerato duno dei profili ideali in quanto conosce già il campionato di Serie A.