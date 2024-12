Ilgiorno.it - Dai bimbi gli auguri più attesi. Abbraccio virtuale agli anziani

Leggi su Ilgiorno.it

Lunghe girandole colorate, forme fantasiose, il giallo, il rosso, il verde, il blu e i colori allegri e accesi dell’infanzia, e in calce messaggi beneauguranti di buon Natale e buon Anno e tante firme: Nicolò, Viviana, Aurora e tutti gli altri. Per la quinta volta consecutiva c’è un regalo speciale per glidella Rsa Anni Azzurri Melograno di Cassina de Pecchi: i disegni e i messaggi d’deidell’asilo nido privato Qui Quo Qua. Sono stati realizzati nelle scorse settimane nelle classi del nido e sotto la guida amorevole delle educatrici. In questi giorni sono stati recapitati alla residenza: "Unfra generazioni: siamo certi che un sorriso sia il dono più grande". L’idea, ormai cinque anni fa, venne a un genitore, Francesco Cau, ancora oggi promotore dell’iniziativa natalizia.