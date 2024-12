Biccy.it - Chiara Galiazzo: “Due reality mi hanno detto no. La canzone per Sanremo 2025? Me l’ha scritta uno di Amici”

Leggi su Biccy.it

è una campionessa di due di picche, ma grazie alla terapia ora prende tutto con più leggerezza. All’ennesimo ‘no’, quello di Carlo Conti per il Festival di, la cantante ha infatti risposto con un sorriso.“Forse un tempo mi sarei chiusa in casa a piangere per giorni. Adesso, invece, dopo tre minuti dall’annuncio dei Big in gara, ho fatto una storia Instagram dicendo: “Sapete che c’è? Questala faccio uscire lo stesso e ve la faccio sentire!”. Poi è arrivata questa possibilità di cantarla alle 7 del mattino e l’ho presa al volo si riferisce al programma Binario2, su Rai2, ndr”.”E’ unache mi ha mandato l’anno scorso un concorrente di, Piccolo G, via Instagram, in DM. Non ci conoscevamo di persona, lo avevo solo visto nel talent. Lui mi ha inviato questo pezzo chiedendomi se potesse piacermi, l’ho ascoltato e ho deciso subito di registrarlo.