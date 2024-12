Inter-news.it - Calhanoglu fa paura! Thuram devastante. Carlos Augusto cresce: le pagelle dell’Inter – CdS

L’Inter vince anche l’ultima partita a San Siro per quanto riguarda il 2024, 2-0 contro il Como che permette ai nerazzurri di mantenere il terzo posto in classifica a quota 37 punti. Nerazzurri un po’ ingolfati nel primo tempo, si riprendono nei secondi quarantacinque minuti.sale in cattedra, mentresi dimostra ancora una volta. Ecco ledella squadra di Inzaghi secondo il Corriere dello Sport.LE– L’Inter vince 2-0 in casa contro un Como ben messo in campo da Fabregas che studia la partita nel dettaglio. I nerazzurri portano a casa la vittoria senza neanche troppi problemi, soffrendo dopo il gol del vantaggio, ma con un Yann Sommer neanche troppo impensierito dagli avversari. Anzi, tutt’altro: un solo tiro in porta del Como, pericoloso, nei piedi di Nico Paz: il numero uno svizzero risponde bene.