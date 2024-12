Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Akliouche nel mirino? La rivelazione di Romano

Questa mattina 'La Gazzetta dello Sport' ha lanciato un rumors importante: ilpotrebbe cedere Chukwueze o Okafor a gennaio, per poi buttarsi su un giocatore molto importante sulle fasce. Uno dei nomi sarebbe Maghnes, talento del Monaco. Secondo la rosea, servirebbe un investimento molto importante, intorno ai 30 milioni di euro. Cifre importanti per i rossoneri, specialmente a gennaio. Fabrizio, esperto di, ha scritto su X le ultime novità sul talento francese. "L'AS Monaco non considera la vendita di Maghnesnella sessione didi gennaio". Cosìspegni le voci sule l'interesse per l'esterno a gennaio. "È un giocatore fondamentale per il Monaco - continua- dopo che il suo contratto è stato prolungato ad agosto".