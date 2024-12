Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. La Folgore ha infilato il filotto: "All’inizio non è stato facile»

Sesta vittoria di fila, forse la più sofferta per le modalità in cui è arrivata con la zampata al minuto 87 di Federico Giugno (foto), ma che pesa tantissimo perché permette di guadagnare ancora terreno su Varesina e Desenzano. Non sulla capolista e vittoriosa Ospitaletto (che, causa formula preistorica dellaD, è quella che poi unicamente conta in chiave obiettivi veri), però il gruppo si compatta ulteriormente e il girone di ritorno, dopo un inizio deficitario, alla luce della situazione venutasi a creare ha per fortuna acquiun senso. Carobbio analizza così queste 19 giornate sulle montagne russe. "Percorso difficile il nostro, la partenza è stata super complicata. Non èsemplice trovare formula giusta ed equilibri per diventare squadra. Che adesso siamo e lo si è visto anche sabato che pur nelle difficoltà la squadra ha tenuto il campo, ha capito i momenti della partita e grazie a una giocata del singolo l’ha anche vinta".