Blake Lively, il supporto della Sony e di Amber Heard

Hollywood interviene per sostenereall’indomani delle accuse a Justin Baldoni, regista e suo co-protagonista nel film It Ends with Us, di molestie sessuali e campagna diffamatoria. Dopo il castpellicola, tra cui la candidata all’Oscar America Ferrera, e l’autrice del romanzo da cui è tratta, è intervenuta direttamentePictures. «Abbiamo già espresso il nostroin relazione al suo lavoro sul e per il film», ha spiegato un portavocecasa di produzione. «Ora ribadiamo pienamente e fermamente tale sostegno. Inoltre, condanniamo fermamente qualsiasi attacco alla sua reputazione, che non ha posto nella nostra attività o società civile». Sulla questione ha parlato anche il Sag-Aftra, sindacato degli attori americani. «Applaudiamo il coraggio di», ha detto un esponente a Deadline.