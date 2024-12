Ultimouomo.com - Benvenuti a Basketland Paris

Una scena cui abbiamo assistito tante volte negli ultimi mesi: sul parquet dell’Adidas Arena di Parigi l’ultima sirena è suonata da un pezzo, ma nessuno sembra voler abbandonare la festa. “Oh le le, Oh la la, mais qu’est ce qu’il s’est passè? On les a chicotés” rimbomba sui muri del palazzetto e fa da colonna sonora all’euforia collettiva. Tifosi e giocatori si mescolano, si passano di mano il megafono, cantano e saltano. IlBasketball che da cenerentola si ritrova tra le prime quattro squadre di Eurolega è oggi un’oasi felice del basket continentale.I ringraziamenti vanno alle idee, e le tasche, David Kahn, cittadino statunitense che insieme al businessman Eric Schwartz nel 2018 ha fondato la società nel 2018. Tristemente noto alle cronache come colui che da President of Basketball Operations dei Minnesota Timberwolves scelse Ricky Rubio e Jonny Flynn invece di Steph Curry, Kahn si è innamorato della capitale francese da ragazzo, e ne ha scoperto la fervente passione per il basket quando ci è tornato con i T-Wolves nel 2010 (106-100 contro i New York Knicks all’AccorArena di Parigi-Bercy).