Bergamonews.it - Bcc, una cerimonia in memoria dell’ex collega e volontario della Croce Rossa Tarcisio Pandolfi

Zanica. Lunedì 23 dicembre nella Sala Convegnisede di Zanica di Bcc Bergamasca e Orobica si è tenuta unaindipendentebanca, scomparso alcuni mesi fa dopo una lunga malattia. Presenti il PresidenteItaliana Bergamo Annibale Lecchi, il referente del suo Gruppo di Seriate Alfredo Cor, un istruttore ed alcuni volontari, oltre ai familiari di.“La perdita di unancora in servizio è un fatto che lascia disorientati – ha affermato il Direttore Generale Alberto Pecis -. Innanzitutto, perché implicitamente stiamo parlando di una persona che è scomparsa nell’etàpiena maturità; in secondo luogo, perché la sua mancanza è evidente e ravvisabile nel quotidiano, quando ti trovi qui in banca ad incrociare un’attività, un servizio che solitamente svolgeva lui.