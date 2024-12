Anteprima24.it - Anziana sventa truffa del falso carabiniere

Tempo di lettura: < 1 minutoSi è presentato come colonnello dei carabinieri iltore che aveva messo nel mirino un’di Grottaminarda, in provincia di Avellino. “Suo figlio -aveva detto al telefono alla 74enne- è in caserma dopo aver provocato un grave incidente stradale. Per evitare l’arresto, dovrà pagare una cauzione”. La vittima non è però caduta nella trappola e, come le era stato spiegato nel corso di incontri con personale dell’Arma in chiesa, ha chiamato il 112. Iltore è in corso di identificazione.L'articolodelproviene da Anteprima24.it.