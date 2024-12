Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, bypass sul Samoggia. Riaperta la via Bernardi franata

Con un comunicato congiunto delle due sindache coinvolte, ieri pomeriggio tra Monte San Pietro e Valè stato aperto il transito sulla variante provvisoria a via. Si tratta della strada al confine tra i due territori erosa dalla piena del torrentedello scorso giugno, ed ulteriormente danneggiata per le nuove piene dello scorso 18 settembre. Da allora e fino a ieri la strada comunale nel tratto di competenza del Comune di Monte San Pietro già danneggiata e poi ripristinata negli anni scorsi, era stata chiusa al transito. Non si erano registrati danni alle abitazioni ma questa situazione aveva creato un forte disagio nelle famiglie (undici le residenti più alcune seconde case) che per raggiungere lavoro, scuola e servizi, fino ad ora dovevano fare un percorso più lungo e scomodo attraverso la via dei Serretti.