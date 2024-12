Terzotemponapoli.com - ADL, il Napoli di Conte e non solo: parla Chiariello

A Radio CRC, radio ufficiale del, Umbertosi è espresso con il suo punto nella trasmissione ‘A Pranzo con’. Di seguito le sue parole. “Ci avviamo al 28/29 dicembre, dopo il Natale, con un doppio confronto di assoluto interesse e importanza per il campionato, cioè Lazio-Atalanta e-Venezia.gli sciocchi pensano che ilpossa dominare i veneti in un sol boccone”. Il prossimo avversario del“Il Venezia è reduce da 4 punti in due partite. È una squadra che gioca a calcio. Di Francesco è un allenatore che stimo tantissimo. Secondo me meriterebbe delle panchine di gran lunga superiori, lo dico da anni. Ha avuto dei momenti negativi, ma ha battuto il Barcellona in rimonta nel 2018 con la Roma. Ha avuto alcuni anni di sbandamento ma l’anno scorso al Frosinone ha dimostrato di saper fare calcio.