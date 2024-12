Quotidiano.net - Accoltellato dal branco. Muore a ventidue anni dopo 11 giorni di agonia

Leggi su Quotidiano.net

Un’di undicipoi la morte al termine di una vita travagliata fin da quando Monica, una ragazza-madre, l’aveva messo al mondo. Francesco Favaretto, 22, era stato aggredito da una banda di dieci bulli in una via del centro per una questione di droga; gli erano stati rubati zainetto, nel quale c’era dell’hashish, e smartphone. Il dato drammatico è che gli assalitori – tutti nati in Italia da famiglie immigrate – sono più giovani della vittima, fra loro anche ragazze. Al termine delle indagini – effettuate dalla squadra mobile diretta da Luca Lovato e coordinate dal sostituto procuratore GiovValmassoi e dal pm Giulio Caprarola – sono finiti in carcere tre ragazzi di 19, 18 e non ancora 15, accusati di omicidio volontario e rapina aggravata; una diciannovenne è indagata a piede libero per concorso in omicidio volontario; un maggiorenne e gli altri cinque minorenni sono denunciati per rapina.