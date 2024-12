Zonawrestling.net - WWE: Diverse Superstar non gradirebbero il format da due ore di Raw

Il 2024 è stato un anno di importanti novità per la WWE sul fronte diritti tv. Da inizio gennaio Raw passerà a Netflix, mentre SmackDown sta già andando in onda su USA Network avendo lasciato Fox a inizio ottobre. In questi ultimi mesi dell’anno, Raw è passato dal consuetoda 3 ore a quello di 2 ore e al momento non è chiaro quale sarà la durata dello show una volta approdato sulla nota piattaforma streaming.Gli umori del backstageDurante una sessione di Q&A, Sean Sapp Ross di Fightful Select ha evidenziato cheWWE avrebbero espresso frustrazione sull’attuale durata di due ore di Monday Night Raw. Ciò in quanto ilda due ore riduce le possibilità di apparire in tv. Al momento non è ancora chiaro se Raw tornerà alla consueta durata di 3 ore una volta sbarcato su Netflix.