Secoloditalia.it - Violante: “Stimo Giorgia Meloni, ha vinto i pregiudizi. L’Anm non può fare da controparte al governo”

Leggi su Secoloditalia.it

, è determinata, di grande leadership, ma che io sia colui che le sussurra cosaè un’invenzione, una favola giornalistica”. Parola di Lucianoche in una lunga intervista a La Verità affronta i temi caldi dell’agenda politica con un occhio particolare, da ex magistrato, alla riforma della giustizia. Reduce dalla partecipazione ad Atreju, torna a parlare di destra e di sinistra, la ‘sua’ sinistra in crisi di identità e di progetti. Della premier parla come di una donna capace di risolvere problemi rilevanti. “Ho trovato molto intelligente la sua collocazione nel contesto internazionale, che le ha permesso di superare i preconcetti nei suoi confronti”., molto intelligente, ha, padre nobile della sinistra e pioniere della pacificazione nazionale (memorabili le sue parola sui ragazzi di Salò) conosce la premier da quando era vicepresidente della Camera.