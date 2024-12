Ilfattoquotidiano.it - Vinicio Capossela e la magia del Natale al Fuori Orario

non è solo un cantautore: è un visionario, uno di quegli artisti capaci di trasformare ogni nota in un mondo da esplorare. Ma perché parlarne proprio adesso? Ma perché è! Nessun artista nostrano, che dir si voglia, riesce ad incarnare meglio questo periodo. Chi lo conosce lo sa: ilperè un universo a sé, un rituale “spiritualmente laico e sacro” fatto di musica, memoria e tradizione.Doverosa sia la premessa: raccontarein soli nove punti è un atto velleitario. Troppo ricco e complesso il suo linguaggio. Si prendano “questi nove” come un piccolo Bignami: per chi non lo conosce, saranno come una lieve spolverata di neve, capace di svelare in controluce un terreno ricco e inesplorato. Per chi lo segue da tempo, un invito a ritornare su quelle tracce e scoprire nuove sfumature del suo transito musicale.