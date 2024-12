Sport.quotidiano.net - Un punto d’oro per il Carpi. Reti inviolate a Rimini

Leggi su Sport.quotidiano.net

(3-5-2): Colombi; Megelaitis, De Vitis, Lepri; Longobardi, Garetto, Langella, Piccoli (25’st Fiorini), Falbo; Cioffi (25’st Malagrida), Parigi. A disp. Vitali, Semeraro, Lombardi, Accursi, Chiarella, Jallow, Ubaldi. All. Buscè(4-3-1-2): Sorzi; Cecotti (37’st Rossini), Zagnoni, Panelli, Calanca; Puletto, Contiliano, Figoli; Cortesi (12’st Stanzani); Saporetti (12’st Nardi), Gerbi (31’st Sall). A disp. Pezzolato, Lorenzi, Mazzoni, Mazzali, Mandelli, Amayah, Sereni. All. Serpini Arbitro: Dorillo di Torino Note: spettatori totali 2582, di cui 577 paganti e 2005 abbonamenti. Ammoniti Cortesi, Parigi, Cecotti, Langella, Malagrida. Angoli 9-2. Recupero 1’pt e 5’st di Davide SettiSotto l’albero ilha trovato auno 0-0 prezioso, il primo della sua ottima stagione ottenuto in trasferta, che lo proietta a quota 25 punti sull’ottavo gradino (zona playoff), con un confortante +6 sui playout.