UE, A scuola di Europa: a Parma l'ultima lezione con Bonaccini

Si chiude “1 Avenue Schumann-Via Emilia”, studenti protagonisti“A cosa serve l’? A dare una mano a chi non ce la fa“. Garantisce Stefano, per un decennio governatore dell’Emilia-Romagna e oggi deputato a Bruxelles. Ieri mattinaha fatto ‘’ sull’ad una trentina di studenti parmigiani, in parte “ambasciatori” del Parlamento europeo in diversi istituti superiori, tra cui l’Ulivi, in parte esponenti della consulta provinciale studentesca. L’occasione era la tappa conclusiva del progetto “1 Avenue Schumann-Via Emilia”, realizzato dalla Provincia die dall’Upi (Unione Province italiane) insieme a Europe Direct Emilia-Romagna-sportello Gal del Ducato con il contributo della Regione tramite la legge regionale 16 del 2008 per la promozione della cittadinanza europea.