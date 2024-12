Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, strage di soldati della Nord Corea: “Oltre 1.000 sono stati uccisi o feriti al fonte”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

1.000delschierati con la Russia inhanno perso la vita ofinora nella guerra contro Kiev. E’ il dato fornito oggi dai vertici delle forze armatedel Sud. “Stimiamo che le truppene, recentemente impegnate in combattimenti contro le forze ucraine, abbiano subito circa 1.100 perdite“, ha affermato lo stato maggiore di Seul in una nota che inmesso in evidenza elementi che fanno credere ladelsi stia preparando a inviare nuove truppe in Russia, come rinforzi o per dare il cambio a coloro che già combattono.“Una valutazione completa di molteplici informazioni di intelligence mostra che ladelsi sta preparando a ruotare o aumentare lo spiegamento di truppe (in Russia), mentre attualmente fornisce lanciarazzi da 240 millimetri e artiglieria semovente da 170 mm”, affermano i militari.