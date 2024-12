Ilfattoquotidiano.it - Trump rivendica: “Non ho ceduto la presidenza a Musk. E lui non sarà mai alla Casa Bianca, ecco perché”

È stato il suo primo finanziatore e regista nella corsa per la, presente alle tappe più importanti della campagna elettorale, e si è persino guadagnato un posto nella prossima amministrazione, dove guiderà il Doge, il Dipartimento chiamato a razionalizzare la spesa pubblica. Ma tra Donalde Elonla luna di miele sembra avere lasciato posto a un’altra fase, diversa dsimbiosi vista negli ultimi mesi. Tanto che il presidente eletto, a meno di un mese dal suo insediamento, sente il bisogno dire l’autonomia della sua carica di commander in chief.“Mi piace avere accanto a me persone intelligenti. L’ultima bufala è chehalaa Elon“, ha dichiaratoin un comizio a Phoenix, in Arizona, alzando la voce contro chi sostiene – in particolare i dem – che il suo prossimo mandatopesantemente condizionato dal fondatore di Tesla.