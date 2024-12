Lanazione.it - Trasporto internazionale di passeggeri, 3 bus sottoposti a fermo e una patente ritirata

Firenze, 23 dicembre 2024 - Tre bus in servizio sulle tratte Germania Italia Kosovo e Italia Albania sono statilo scorso fine settimana, nel corso dei controlli del reparto Rifredi della polizia municipale. I controlli, che hanno riguardato in tutto otto bus e che sono stati effettuati dalle 6 del mattino di sabato 21 dicembre in viale Guidoni con tre pattuglie in divisa e due civili, hanno portato anche al ritiro dellaper uno dei conducenti dei mezzi. Le prime irregolarità durante i controlli per la sicurezza deldeisono state accertate nei confronti del conducente di un minibus immatricolato in Romania, che è stato fermato mentre caricava pacchi nell'area di un distributore all'ingresso dell’A11, e che è stato scortato fino all'area di parcheggio di Guidoni.