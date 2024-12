Thesocialpost.it - Tragedia sul Resegone, un’escursionista precipita e muore. Inutili i soccorsi

Unaè avvenuta oggi, lunedì 23 dicembre 2024, sul, simbolo di Lecco. Nel primo pomeriggio, una escursionista ha perso la vita mentre percorreva il sentiero sotto la Ferrata Silvano de Franco, un percorso noto per la sua difficoltà e l’esposizione. La zona è particolarmente impegnativa, con placchette che richiedono attenzione e abilità.Leggi anche: Rovigo, almeno 1000 persone ai funerali di Chiara Moscardi, travolta da un tir a 26 anniL’incidente è avvenuto poco prima delle 14.30. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, che era in compagnia di altri escursionisti, è scivolata e non ha avuto scampo. Subito dopo l’incidente, è scattato l’allarme. Isono stati tempestivi: l’eliambulanza, partita da Como, ha raggiunto Lecco per intervenire, mentre il Soccorso Alpino della Diciannovesima delegazione Lariana si è mobilitato dal Comando del Bione.