Total Audience: ecco i programmi che recuperano più ascolto col web

Il cast di Mare Fuori (US Rai)Lasta cambiando e cambierà tutto (le novità in vigore dal 30 dicembre 2024). Con il passare del tempo, la quota di ascolti deidella tv tradizionale sulle piattaforme delle emittenti diverrà sempre più importante e per questo in grado di determinare successi o insuccessi. Scopriamo ora, grazie ai dati pubblicati dall’Annuario 2024 del Certa, quali sono stati i contenuti che hanno guadagnato in termini percentuali più spettatori, rispetto all’tradizionale, con le visioni in streaming nella stagione 2023/2024 dal primo settembre al 31 maggio (small screen live e on demand). Primeggia la fiction, genere meno legato alla visione in diretta e che comporta visioni più lunghe.Dunque, ribadiamo, non si tratta di una classifica deipiù visti sul web o in tv in generale.