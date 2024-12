Ilrestodelcarlino.it - Stellone: colpa degli episodi: "E Varela ha spostato gli equilbri"

Prestazione positiva. Molto bene per 70 minuti. L’immediato pareggio sardo al nostro gol ci ha un po’ bloccato mentalmente. I 5-6 minuti successivi, in cui abbiamo incassato le altre due reti, sono risultati fatali", Con poche frasi Il tecnico biancorosso Robertoè riusciuto nel post partita a riassumere al meglio la bizzarra sconfitta contro la Torres: "Fino al loro primo gol, proprio come nelle ultime gare, abbiamo tenuto noi il pallino del gioco non concedendo nulla all’avversario. Poi però una serie disfavorevoli ha portato al pareggio, determinato inoltre da alcune incomprensioni della nostra retroguardia. Nonostante la forza della Torres abbiamo evidenziato un’ottima fase di pressing e di recupero delle seconde palle. Sono soddisfatto di un ottimo primo tempo in cui abbiamo colpito un palo e creato una grande occasione con Nicastro.