Lanazione.it - Sostegno economico del Comune. Figli disabili, aiuti alle famiglie

Ildi Grosseto interviene adelleconminori affetti da gravità, stanziando un contributo straordinario di 90mila euro. "Una misura – si spiega – per risponderedifficoltà economiche che moltesi trovano ad affrontare, garantendo un aiuto concreto per migliorare la qualità della vita delle persone più vulnerabili". Il contributo, che potrà arrivare fino a un massimo di 900 euro per ogni nucleo familiare residente nel territorio comunale conminori contà grave, è stato previsto per supportare lecon maggiori necessità. "Con questo intervento – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessora al Sociale Maria Chiara Vazzano (nella foto) – ildi Grosseto ribadisce il suo impegno costante nell’aiutare lepiù fragili, riconoscendo le difficoltà economiche e sociali che questeaffrontano quotidianamente.