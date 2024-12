Thesocialpost.it - Serie A, salta la panchina del Monza: via Nesta, arriva Bocchetti

Alessandronon guiderà più il. La sconfitta contro la Juventus ha chiuso la sua avventura sullabrianzola. Adriano Galliani e la società hanno riflettuto a lungo, poi hanno deciso per il cambio.ha salutato la squadra e lasciato spazio a Salvatore.Leggi anche: Sinner: la Wada lo persegue, inasprisce i controlli sulle cheerleader ma dimentica i nuotatori cinesiIl nuovo allenatore, ex difensore,dopo aver guidato l’Hellas Verona.ritrova Galliani, che lo portò al Milan come giocatore nel 2015. La missione è chiara: risollevare il, conquistare punti e centrare l’obiettivo salvezza.I numeri dele le difficoltà diLa squadra è ultima in classifica con soli dieci punti. La vittoria manca da ottobre, quando ilsuperò il Verona per 3-0.