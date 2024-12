Oasport.it - Sci alpino. Lindsey Vonn si fa spirito del Natale passato, presente e… futuro! L’americana ha già vinto, tornando in azione

Ha già, nell’effettuare il proprio comeback in Coppa del Mondo. No, non si è assunta qualche sostanza psichedelica. Non si sta per intonarein the Sky with Diamonds sulle note della quasi omonima canzone dei Beatles, ricca di messaggi subliminali legati all’utilizzo della dietilamide dell’acido lisergico.Si è ben consci di come la statunitense abbia concluso al 14° posto il Super-G di St.Moritz disputato nel giorno del Solstizio d’Inverno, staccata di 1”18 dalla vincitrice Cornelia Hütter. Un risultato apparentemente senza infamia e senza lode in termini assoluti, ma un trionfo in termini relativi.ha 40 anni e non gareggiava nel massimo circuito dalla stagione 2018-19. Èun lustro abbondante da allora e la sua attività agonistica sembrava ormai conclusa definitivamente.