Oasport.it - Sci alpino, le ipotesi per i recuperi di Tremblant e St. Moritz: c’è anche l’Italia

Leggi su Oasport.it

Sono tre le gare finora saltate nel calendario della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci, tutte nel settore femminile: cancellato interamente il fine settimana di, in Canada, nel quale erano in programma due giganti, dimezzato quello di St., in Svizzera, con un super G non disputato.Potrebbe essere recuperato in Italia proprio il super G non andato in scena ieri in Svizzera: potrebbe, infatti, essere Cortina d’Ampezzo la sede prescelta per recuperare la gara veloce, all’interno del fine settimana che vedrà andare in scena una discesa ed un super G il 18 e 19 gennaio.Ancor più vicina, invece, la data per il possibile recupero di uno dei due giganti saltati invece in Canada: la sede prescelta potrebbe essere la Slovenia, dato che a Kranjska Gora sono in programma un gigante ed uno slalom nel fine settimana del 4-5 gennaio.