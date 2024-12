Ilfattoquotidiano.it - Salvini & C, gli ‘eroi’ italiani del tempo della tristezza e del declino

Matteocostituisce più di altri il simbolo negativo dei tempi assolutamente tristi e decadenti che l’Italia sta vivendo. Da ultimo preoccupato dell’inchiesta aperta contro di lui per l’illegittima chiusura dei porti, aveva indossato, in modo oltremodo ridicolo, i panni di difensore delle sacre frontierePatria. Una sorta di milite noto del Terzo Millennio col Mediterraneo al posto del Piave e dei poveri migranti, in parte minorenni, al posto delle armate austro-ungariche. Uno spreco di retorica assolutamente eccessivo ma evidentemente necessario per intestarsi il tema, che le destre considerano estremamente vantaggioso dal punto di vista propagandistico, dell’”invasione”,“sostituzione etnica” e via delirando.Non entro nel merito giuridico dell’assoluzione di, dato che per farlo occorrerà aspettare le motivazionisentenza.