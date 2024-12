Pronosticipremium.com - Roma, riecco Dovbyk: Ranieri riscopre il suo numero 9

La vittoria per 5-0 contro il Parma è il perfetto regalo che si poteva fare la, per questo Natale. La manita rifilata ai ducali è un segnale forte da parte dei giallorossi, che sembrano aver ritrovato la verve anche in campionato. L’obiettivo ora è chiaro: risalire la china di una classifica deficitaria e raggiungere la parte sinistra della graduatoria, lasciandosi alle spalle definitivamente una prima parte di stagione complicata. I capitolini riposeranno in questi giorni, per poi pensare alla gara con il Milan, in programma domenica 29 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un match da non sbagliare, contro un avversario di primo livello.I rossoneri stanno vivendo un momento di forma altalenante, anche per via dei diversi infortuni. Claudioè consapevole che la trasferta in terra meneghina potrebbe essere il punto di svolta dell’annata della Lupa, desiderosa di trovare continuità di rendimento e risultati.