Pronosticipremium.com - Roma, Paredes tuttofare: Ranieri si gode i suoi numeri

Leggi su Pronosticipremium.com

L’arrivo di Claudioin panchina si è dimostrato essere una sorta di antidoto per alcuni giocatori che in questo avvio di campionato non sono riusciti a dimostrare il proprio talento. L’influenza dell’allenatore su alcuni giocatori come Leandroperò è incredibile. Lo stesso giocatore argentino, che già pensava al Boca Juniors, ha ammesso che l’arrivo del nuovo tecnico ha portato aria nuova a Trigoria, riportando fiducia.E quella fiducia acquisita grazie aè piuttosto visibile.è tornato ad essere infatti un vero e proprio motorino a centrocampo, diventato tanto imprescindibile da portare i software di statistiche ad evidenziare la differenza tra unaconed unasenza. Quando l’albiceleste è in campo, infatti, come riporta Sofascore, non solo aumentano le occasioni create e i tiri a partita (16.