Tvplay.it - Raspadori alla Juve è possibile, si lavora al maxi scambio per gennaio

Leggi su Tvplay.it

Lantus ha messo nel mirino, poco impiegato da Conte nel Napoli. I bianconeri pronti a prenderlo subito: la strategia.Gli incerti tempi di recupero di Arek Milik (out da giugno) hanno spinto lantus ad intensificare la caccia volta a regalare a Thiago Motta un adeguato vice-Vlahovic. Il club, inizialmente, si era iscritto alle corse riguardanti Jonathan David e Arnaud Kalimuendo salvo poi abbandonare entrambe le piste a causa degli alti costi. Ora nel mirino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è finito Giacomo, che da tempo al Napoli ha perso lo status di intoccabile., sialper– TvPlay.it (LaPresse)Il 24enne, in seguito allo sbarco in panchina di Antonio Conte, è scivolato indietro nelle gerarchie al punto da ricoprire il ruolo della riserva: 11 le presenze totalizzate finora di cui 8 in Serie A e 3 in Coppa Italia per un totale di “appena” 481 minuti trascorsi in campo, a fronte di 9 gare vissute dpanchina senza subentrare.