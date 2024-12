Amica.it - Quanti amori finiti! Un recap delle coppie scoppiate nel 2024

Leggi su Amica.it

Anno di addii celebri quello che sta per volgere al termine. L’anno della rottura dei Ferragnez ha visto scoppiare anche la coppia formata da Francesca Pascale e Paola Turci dopo due anni di matrimonio. Si sono lasciati mentre sono in attesa del loro primo figlio insieme Megan Fox e Machine Gun Kelly: l’attrice di Tranformer, scrive Tmz, ha lasciato il rapper dopo «aver trovato sul telefono materiale sconvolgente». GUARDA LE FOTOChiara Ferragni e Fedez: il foto-racconto dall’inizio (alla fine) dell’amore più social d’Italia Gli addii celebri delAddio inaspettato quello tra Channing Tatum e Zoe Kravitz: i due attori, insieme dal film Blink Twice in cui lei era la regista al suo debutto assoluto dietro la macchina da presa, si sono lasciati a un passo dal matrimonio, a un anno esatto dall’annuncio di fidanzamento.