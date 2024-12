Lanazione.it - Piattaforme digitali e minori: "Riflettori sulla protezione"

"Oggi ladei diritti deideve concentrarsidifesa delle nuove generazioni dalle pericolose e sempre più diffuse minacce delle" ha dichiarato l’europarlamentare di Ecr-FdI Francesco Torselli, intervenendo al convegno a Prato "L’Europa che tutela i". "È fondamentale - ha aggiunto l’europarlamentare - assumere un deciso e attivo ruolo in questa cruciale battaglia per garantire un futuro più sicuro e protetto". "La conoscenza della legislazione, nazionale ed europea, relativa alla tutela e all’affidamento deiè importante, perché concerne temi cruciali e particolarmente delicati, sotto vari aspetti, non solo quello strettamente giudiziario", ha affermato Chiara La Porta, deputato pratese di Fratelli d’Italia e membro della commissione parlamentare d’inchiesta sul Forteto.