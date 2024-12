Scuolalink.it - Pet Therapy con i gatti in ospedale: un aiuto concreto ai piccoli pazienti

La petcon ista rivoluzionando il modo in cui iaffrontano la malattia, offrendo momenti di serenità e supporto emotivo. Questo innovativo progetto, promosso da Frida’s Friends Onlus in collaborazione con Royal Canin, è attivo in diverse strutture ospedaliere di Milano, come la Casa Pediatrica dell’Fatebenefratelli Sacco e il Niguarda, coinvolgendo circa 2.000 bambini e ragazzi negli ultimi anni. Benefici della petcon iIl progetto, uno dei primi in Italia a utilizzare inella pet, ha dimostrato benefici significativi nel percorso di guarigione deipediatrici. Grazie alla presenza dei, scelti tra razze particolarmente affettuose come i Ragdoll, i bambini possono vivere momenti di calma e gioia che favoriscono il rilascio di ossitocina e serotonina, abbattendo stress e ansia.